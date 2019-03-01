Перед выходными доллар просел ниже психологической отметки: свежий курс

01.03.2019 12:17

На сегодня, 1 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,86 грн;

1 евро – 30,66 грн;

10 российских рублей – 4,08 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара понизился на 13 копеек после роста на копейку. При этом доллар опустился еще ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 22 февраля – "зеленый" потерял в цене 14 копеек, пишет from-ua

Курс евро упал на семь копеек после роста на восемь. Евровалюта держится ниже психологической отметки в 31 гривню.

Стоимость 10 российских рублей снизилась на две копейки.