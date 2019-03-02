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Украинцев предупредили о лишении гражданства
Если власть будет лишать гражданства всех, кто ею недоволен, то течение трех-четырех выборных кампаний у нас не останется людей
Такое мнение в Politeka высказал журналист Кирилл Сазонов.
«Очень важный момент. Если мы будем лишать украинского гражданства тех, кто недоволен властью, в течение трех-четырех выборных кампаний мы лишим гражданства всех. Украинцы по определению недовольны властью. Тут очень четкие должны быть критерии. Ты не любишь Порошенко? Прекрасно! Не любишь Гройсмана? Чудесно! Не любишь Тимошенко? Пожалуйста», – отметил он.
Сазонов также уточнил, кому должна грозить процедура лишения гражданства.
«Если ты размахиваешь российским флагом или флагом какой-то непризнанной республики, если ты считаешь, что Украину нужно разделить или сделать колонией ради какой-то там мифической существующей в чьих-то головах великой империи, если ты согласен бороться против своей страны, то есть помогать листовками, агитационной продукцией, не говоря о терактах и прочих фокусах – это уже вопрос СБУ», — подчеркнул журналист.
Теги: Украина, Донбасс, гражданство
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