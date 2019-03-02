- Во Львове похоронили умершего в Мариуполе полицейского17:10
- Украинцев предупредили о лишении гражданства16:33
- Один из соавторов «гимна ДНР» гастролирует по Украине15:51
- Вилкул: «Гарантом нашей безопасности будет сильная армия, обеспеченная современной техникой украинского производства»14:32
- Черное море никогда не будет собственностью РФ, — Павел Климкин14:11
- Во сколько Украине обходится ремонт техники для ВСУ: названы цифры и "темные" бизнес-схемы12:28
- Украинский автобус попал в масштабное ДТП в Польше, есть погибшие08:31
- "Отказали в жесткой форме". США не советуют Порошенко снова посылать корабли в Керченский пролив21:06
- Украина получит 200 млн евро на восстановление Донбасса20:15
- В Украине стартовала масштабная индексация пенсий: кому и сколько доплатят18:49
Украинский автобус попал в масштабное ДТП в Польше, есть погибшие
Жизнь украинского водителя оборвала нелепая случайность на трассе. В результате аварии крупный туристический автобус завалился набок на обочине.
В Лудзском воеводстве на территории Польши в результате аварии погиб на месте водитель украинского автобуса, двое пассажиров получили травмы, передает "Польское радио".
ДТП с участием граждан Украины произошло в ночь на пятницу, 1 марта, в населенном пункте Тур. Автобус, в котором ехало 15 человек, следовал по маршруту Киев-Свиноуйсьц. Теперь инцидент на дороге расследует местная полиция. По предварительным данным, которые озвучили местным СМИ стажи порядка, автобус попал в аварию потому, что во время его движения в лобовое стекло влетело заднее колесо, которое на полном ходу отскочило у проезжающего мимо грузовика. Мощный удар колеса разбил стекло, водитель погиб на месте, а его транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось. Наиболее серьезно пострадали мужчина и женщина с украинским гражданством. По данным стражей порядка, водитель не употреблял алкоголя и наркотиков.
Теги: Украина, Донбасс, Польша, травмы, СМИ, автобус, пассажиры, авария, гибель, ДТП, туристы
- Подробности страшного ДТП на трассе в Донбассе. Студентка находится без сознания после нескольких операций
- Hyundai врезался в маршрутку. Есть пострадавшие (ФОТО)
- В Киеве пассажирский автобус протаранил грузовик
- Автобус с детьми из Украины попал в ДТП в Польше
- ДТП во Львове: перевернулся пассажирский автобус. Есть пострадавшие
- На Житомирщине перевернулся автобус: есть пострадавшие
- Боевики "ЛНР" готовят масштабные битвы с ВСУ: ОБСЕ бьет тревогу из-за десятков РСЗО "Град" около Луганск20:59
- Нет промышленности, нет покупательской возможности, деградируем: В Донецке обсуждают работу «Амстора»20:28
- «Ташкент» арестован и доставлен в Москву19:57
- Под Горловкой "Третья сила" разгромила 2 гаубицы Д-30 с курсантами военного училища РФ, много погибших19:31
- Как Россия "легально" продает уголь оккупированного Донбасса Европе и Турции: раскрыта преступная схема Кремля18:58
- Вавилон’13 — неделя после оккупации Дебальцево. ВИДЕО18:25
- Пушилин "замахнулся" на ООН: в соцсетях хохочут над грандиозными планами главаря "ДНР"17:56
- Во Львове похоронили умершего в Мариуполе полицейского17:10
- ВСУ "завалили" командира роты "Востока" по кличке Скиф - у предводителя террористов не было шансов16:52
- Ставленники Кремля "блеснули креативом" - Донецк теперь будут терроризировать "дружины"16:09
- Боевики "ЛНР" готовят масштабные битвы с ВСУ: ОБСЕ бьет тревогу из-за десятков РСЗО "Град" около Луганск20:59
- Нет промышленности, нет покупательской возможности, деградируем: В Донецке обсуждают работу «Амстора»20:28
- «Ташкент» арестован и доставлен в Москву19:57
- Под Горловкой "Третья сила" разгромила 2 гаубицы Д-30 с курсантами военного училища РФ, много погибших19:31
- Как Россия "легально" продает уголь оккупированного Донбасса Европе и Турции: раскрыта преступная схема Кремля18:58
- Вавилон’13 — неделя после оккупации Дебальцево. ВИДЕО18:25
- Пушилин "замахнулся" на ООН: в соцсетях хохочут над грандиозными планами главаря "ДНР"17:56
- Астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году17:35
- Во Львове похоронили умершего в Мариуполе полицейского17:10
- ВСУ "завалили" командира роты "Востока" по кличке Скиф - у предводителя террористов не было шансов16:52
- Астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году17:35
- Диетологи рассказали, в чем польза имбиря и кому он может навредить22:25
- Магнитные бури: как минимизировать вред для здоровья18:25
- Лучшие натуральные средства для лечения сухого кашля15:00
- 5 привычек речи, которые ведут к процветанию10:17
- Невролог рассказал, как избавиться от болей в спине09:45
- Ученые выяснили, какая опасность подстерегает бородатых мужчин09:30
- Гороскоп здоровья до 5 марта07:45
- Самые вредные для здоровья каши22:35
- В Украине запретили популярное успокоительное российского производства22:03
- Украина должна заплатить: боевики "ЛНР" в Минске выдвинули Киеву наглое требование по Донбассу
- «Они все идут и идут»: опубликовано фото огромной очереди на линии разграничения на Донбассе
- Донецк окончательно вернулся в 90-е - боевики "ДНР" нашли способ "заработать" на мирных дончанах
- Донбасс хочет в Украину: блогер РФ поразила цифрой жителей "Л/ДНР", разочарованных в России
- Паника в «ДНР»: боевики бьют тревогу из-за наступления украинского спецназа на бронетехнике
- Главарь «ДНР» Пушилин страдает из-за страха повторить «путь Захарченко»
- СМИ: Кремль готовит замену тяжелобольному и умирающему Пасечнику – появилось имя "нового" главаря "ЛНР"
- "Азов" напугал боевиков "ДНР" на Донбассе: сепаратисты предрекают мрачный для себя сценарий на фронте
- Пушилин лично участвовал в Евромайдане в 2013 году: главарь "ДНР" сразил всех неожиданным откровением
- У "ЛНР" будет новый главарь вместо Пасечника: источники из Луганска рассказали о ситуации в городе