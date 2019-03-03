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Мирные жители попали под обстрел на Донбассе

03.03.2019 18:31
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Мирные жители попали под обстрел на Донбассе

Утром 1 марта жители села Травневое попали под обстрел по дороге к месту посадки на автобус, предоставленный одной из гуманитарных организаций для поездки в Бахмут. Об этом сообщил глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

На своей странице в соцсети он написал:

«Группа мирных жителей была обстреляна из станкового противотанкового гранатомета, в связи с чем мирные жители были вынуждены упасть на землю и около 30 минут лежать в яру, пережидая окончание обстрела».


Каплин отмечает, что среди 15 человек, попавших под обстрел, был шестилетний ребенок. По его словам, раненых и погибших в ходе инцидента нет.

Также, он добавил, что по окончанию обстрела люди возвратились обратно в село, так и не выехав в райцентр.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, обстрел, ДНР
 
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