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Порошенко обратился к Путину с заявлением: «Слушайте…»
Президент Петр Порошенко обратился к главе Кремля Владимиру Путину впервые за долгое время
Он заявил ему о том, что украинцы продалжат борьбу за Украину и восстановление ее территориальной целостности.
«На Приморском бульваре, на Думской площади возле Дюка я хотел бы обратиться к Путину. Мы, украинцы — гордый народ. Мы свободолюбивый такой народ. Мы миролюбивый народ. Мы точно не посягаем на чужие территории. Нам не надо ни клочка чужой земли. Но я хочу подчеркнуть, что мы никогда не отдадим своей земли», — написано в пресс-службе Порошенко.
По его словам, украинцы продолжат борьбу за возвращение временно-оккупированных территорий
«Мы, украинцы будем биться за то, чтобы вернуть украинскую землю обратно в Украину, а украинский флаг и украинский суверенитет вернуть на оккупированные территории. Слушайте, мы не отдадим ни Крым, ни Донбасс, ни Одессу, ни море — ни Черное, ни Азовское, ни наш суходол», — заявил президент.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, обращение, Порошенко
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