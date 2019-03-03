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Стала известна причина задержания в Крыму архиепископа ПЦУ
Оккупационные власти прибегли к задержанию архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента, так как он намеревался уехать в российский Ростов-на-Дону для участия в судебном заседании по украинскому политзаключенному Павлу Грибу.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Центр журналистских расследований», об этом рассказал сам священнослужитель.
«Сегодня я должен был выехать в Ростов к Грибу на суд. И суд Ростова разрешил посетить его в СИЗО», - пояснил Климент. Впрочем, на Центральном автовокзале в Симферополе, когда он уже сел в автобус, правоохранители задержали его и отвезли в Центральный райотдел МВД в городе.
«В дежурной части мне пояснили, что поступил звонок с сообщением, что в Симферополе в церкви на улице Севастопольской было что-то украдено. Другими словами, кто-то якобы сообщило о краже в моей церкви. Именно поэтому они меня задержали на автовокзале, сняли уже с автобуса», - добавил он.
Теги: Донбасс, Крым, церковь, архиепископ
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