Украине грозят отменой безвиза и лишением поддержки МВФ

03.03.2019 20:20

Международная антикоррупционная организация Transparency International предупредила Украину о возможности лишения безвизового режима со странами Евросоюза и лишения поддержки Международного валютного фонда.

Как говорится в заявлении на сайте организации, это связано с отменой 26 февраля Конституционным судом статьи УК, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение, передает from-ua.com с ссылкой на Обозреватель.

Уточняется, что соответствующее решение ослабляет усилия страны по борьбе с коррупцией, подрывает до 65 открытых расследований и напрямую влияет на четыре дела против высокопоставленных чиновников, которые уже рассматривались в суде.

Организация считает, что это нарушает международные обязательства Украины, в связи с чем правительство страны призвали немедленно предпринять все необходимые шаги для исправления ситуации.

"Если системные законодательные проблемы в Украине не будут решены, а случаи незаконного обогащения будут оставлены, многие достижения страны в борьбе с коррупцией будут напрасными", – заявила председатель Transparency International Делия Феррейра Рубио.

По ее словам, должностные лица, обвиняемые в коррупции, должны быть привлечены к ответственности.

"Если решение не будет найдено, есть шанс, что безвизовый режим страны с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены, что будет препятствовать экономическому развитию страны", – подчеркнула она.