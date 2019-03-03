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Украинских пенсионеров начали наказывать за субсидии: «государство отбирает все»
В Тернополе пенсионерку обвиняют в мошенничестве, потому что она оформила субсидию и одновременно приобрела квартиру
Теперь льготные деньги требуют вернуть государству. Зато пенсионерка отметила, что квартира приобретена на средства сына, поэтому она не указала ее в декларации.
После известия о том, что полиция открыла против женщины уголовное производство, пенсионерка перенесла операцию на сердце.
Ее обвиняют в том, что в 2015 году женщина незаконно получила субсидию. Ведь не указала в декларации недавно купленную однокомнатную квартиру.
Пострадавшая отметила, что квартиру приобрел ее сын, который сейчас находится за границей на заработках. Поэтому она была вынуждена оформить жилье на себя. Пенсионерка заверила, что этим имуществом не пользуется, а то, что о нем надо было сообщить, не знала.
Теперь государство требует вернуть деньги за субсидию, а это 20 тысяч гривен. Хотя в месяц женщина получает лишь 1500 гривен пенсии.
«Я получаю такую несчастную пенсию. Как я должна отдавать из нее деньги государству? Я не знала, что надо декларировать то, чем я не пользуюсь»,– добавила пострадавшая Анна Вакула.
Эксперты отметили, что не знание закона не освобождает от ответственности. А чтобы не было проблем, декларацию следует заполнять максимально внимательно. Если же человек не вернет деньги, то может загреметь на решетку до трех лет.
«За 2018 год обнаружили незаконно полученные субсидий на пять миллионов гривен. Есть возвращения и по 20 тысяч гривен и по 100»,– сказал директор департамента соцзащиты Тернопольской ОГА Вадим Боярский.
Между тем, пенсионерка с Тернопольщины решила отвоевывать свое право на субсидию в суде. А отдать государству деньги ей поможет сын.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, пенсионер, субсидия, наказание
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