В Черновицкой области разгромили палатку одного из кандидатов в президенты

03.03.2019 20:38

Штаб ВО "Батькивщина" заявляет о спланированной провокации после того, как четверо неизвестных набросились на агитационную палатку их партии. Местные партийцы связывают хулиганскую акцию с предстоящим визитом Юлии Тимошенко в регион.

В воскресенье, 3 марта, четверо неизвестных мужчин спортивной внешности напали на агитационную палатку кандидата на пост президента Украины Юлии Тимошенко. Инцидент произошел в поселке Красноильск на Буковине, сообщает "Диалог.UA".

Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба парторганизации в регионе.

Там сообщили подробности, которые делают данное происшествие похожим на детективную историю с лихо закрученным сюжетом.

По версии "Батькивщины", утром к палатке подъехал автомобиль с европейской регистрацией. Из него вышли крепкие молодые люди и сперва начали на словах оскорблять агитатора, а затем перешли к рукоприкладству, испуганный волонтер спасался от них бегством и спрятался в магазине, расположенном неподалеку от места событий.

При этом, как утверждают в штабе, агитатор снимал происходящее на камеру смартфона, но видео пока не опубликовано.

А его обидчики изорвали палатку, погнули металлические конструкции крепления, а все что от нее осталось, увезли в багажнике своего "ауди".

В партии уверены, что хулиганский поступок напрямую связан с предстоящим визитом Тимошенко в область и обвиняют в нападении политических конкурентов. В преддверии выборов похожие происшествия все чаще фиксируются по всей территории Украины.

Так в Мариуполе неизвестный набросился с ножом на агитаторов Петра Порошенко, а в Киеве за сутки зафиксировали сразу два нападения на сторонников партии "Народный фронт".



Источник: www.dialog.ua