В ЦИК рассказали, во сколько обойдется печать бюллетеней для предстоящих выборов

03.03.2019 15:40

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины заключила договор на печать избирательных бюллетеней к президентским выборам Украины, стоимость которых составляет 166,3 миллиона гривень.



Соответствующая информация содержится в системе электронных государственных закупок ProZorro.



Так, для печати бюллетеней было выбрано государственное предприятие «Полиграфический комбинат Украина». Данное предприятие было выбрано в ходе переговорной процедуры, ссылаясь на закон «О выборах президента Украины». н предусматривает, что бюллетени являются документами строгой отчетности, содержащими степени защиты.



«Этот комбинат является единственным в стране предприятием с материально-технической базой и мощностями, которые соответствуют требованиям», — говорится в сообщении.



Центральная избирательная комиссия собирается заказать 60 359 600 избирательных бюллетеней общей стоимостью 166 миллтонов гривень. Изготовление бюллетеней должно занять 16 календарных дней.

Источник: https://zi.dn.ua