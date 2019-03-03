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В ЦИК рассказали, во сколько обойдется печать бюллетеней для предстоящих выборов

03.03.2019 15:40
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В ЦИК рассказали, во сколько обойдется печать бюллетеней для предстоящих выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины заключила договор на печать избирательных бюллетеней к президентским выборам Украины, стоимость которых составляет 166,3 миллиона гривень.

Соответствующая информация содержится в системе электронных государственных закупок ProZorro.

Так, для печати бюллетеней было выбрано государственное предприятие «Полиграфический комбинат Украина». Данное предприятие было выбрано в ходе переговорной процедуры, ссылаясь на закон «О выборах президента Украины». н предусматривает, что бюллетени являются документами строгой отчетности, содержащими степени защиты.

«Этот комбинат является единственным в стране предприятием с материально-технической базой и мощностями, которые соответствуют требованиям», — говорится в сообщении.

Центральная избирательная комиссия собирается заказать 60 359 600 избирательных бюллетеней общей стоимостью 166 миллтонов гривень. Изготовление бюллетеней должно занять 16 календарных дней.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, цена, бюллетень, выборы президента
 
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