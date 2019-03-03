Завтра по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение

03.03.2019 16:45

4 марта по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение. Об этом украинцев предупреждает пресс-служба ГСЧС.

По информации спасателей, согласно прогнозам синоптиков ожидаются сильные порывы ветра — местами до 15−20 м/с. Также, в ГСЧС добавили:

«На высокогорье Карпат до 25 м/с (1 уровень опасности, желтый)».

Источник: https://donpress.com