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Курс доллара снизился на межбанке

04.03.2019 18:00
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Курс доллара снизился на межбанке

Межбанковский курс доллара упал на 2 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 13:30 4 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 26,83 грн/доллар, в покупке до 26,81 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 30,42 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,8000 - 26,8200 грн/доллар, евро 30,4046 - 30,4246 грн/евро, российский рубль 0,4058 - 0,4075 грн/рубль.

Источник : https://www.rbc.ua 



Теги: Донбасс, доллар, межбанковский валютный рынок
 
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