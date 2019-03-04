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Лановой: Долги нужно отдавать, особенно когда речь идет о собственных гражданах
В 1992 году был принят закон, позволяющий половину доходов от приватизации направлять на пополнение счетов граждан в Сбербанке. Об этом в эксклюзивном комментарии журналисту интернет-издания Новости Украины – From-UAрассказал экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
Комментируя информацию о том, что кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что в случае ее победы на выборах в следующие пять лет гражданам Украины будут проиндексированы и возвращены их сбережения в Сбербанке СССР, наш собеседник отмечает следующее: «С моральной стороны это вполне оправдано, потому что долги надо отдавать, особенно если долги касаются граждан - тех, кто работал, заработал, отложил, поверил государству и так далее».
«У нас есть закон от 1996 года, который регулирует этот вопрос и обязывает правительство каждый год выделять деньги из бюджета на некоторую компенсацию таких потерь. Если бы за эти 22 года их потихоньку выделяли, то, наверное, мы бы уже все погасили, но предыдущие правительства все игнорировали, закрывали на это глаза. А Сбербанк этот долг вообще не тревожил, потому что он вообще не учитывается в его балансе. В результате за эти 22 года сумма долга обесценилась, она упала: было около 60 млрд долларов, а сейчас это 5 млрд долларов, то есть это вообще не проблема сейчас для государства», - добавляет экономист.
В то же время, добавляет эксперт, если возвращать деньги небольшими суммами, то люди будут недовольны тем, что эти сбережения не проиндексированы и на них не начислены проценты.
«Поэтому эту проблему надо рассматривать комплексно», - добавляет наш собеседник.
«Есть еще один момент. Если деньги выделяются в экономику из Национального банка, то они могут идти либо в коммерческие учреждения, то есть в банки, либо на валютный рынок, где Нацбанк покупает валюту и выпускает эмиссонные деньги. В Польше эмиссия денег происходит через фондовую биржу. Там деньги дают посредникам, брокерским компаниям, кредитным компаниям, которые работают на Варшавской фондовой бирже. В нашем случае можно выделять даже небольшие суммы из эмиссии каждый год для Сбербанка», - объясняет Лановой.
По словам эксперта, это вовсе не значит, что деньги обязательно выдавать людям в наличной форме.
«Есть множество инструментов. Например, можно восстановить эти деньги на депозитах Сбербанка и предложить определенное лимитирование выдачи средств со счетов, а люди будут знать, что деньги у них есть, проценты начисляются. Все можно прописать законодательством, если захотеть», - говорит собеседник издания.
«Я в 1992 году, в принципе, провел такой закон про внутренний долг, чтобы половину доходов от приватизации направлять на пополнение счетов граждан в Сбербанке, но после моей отставки все закрыли, забыли и не вспоминали», - добавляет экс-министр экономики Украины.
Источник : https://from-ua
Теги: Донбасс, долг, речь
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