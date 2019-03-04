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Масленица 2019: как называются дни Сырной недели в прозе и стихах
Узнайте названия и традиции каждого дня масленичной недели.
Вот и пришла Масленица 2019 года . Яркие, веселые, шумные и сытные дни Сырной недели начались несколько позже относительно прошлых лет – не в морозном снежном феврале, а весной, 4 марта. И продлится Масленица до 11 числа. Примечательно, что масленичная неделя по дням имеет разные названия и значения в славянской культуре. Подробнее о каждом дне сырной недели читайте в нашей статье.
Масленица – это древний народный праздник, который за время своего существования успел обрасти многочисленными традициями и ритуалами. Название Масленицы по дням недели имеет свое особое предназначение, на которое в разной степени оказывали свое влияние народные приметы, национальные особенности и местный колорит, а также язычество и православие.
Расписание дней Масленицы: как себя вести каждый день Сырной недели
Понедельник – встреча
Исходя из названия Масленицы по дням, в самом начале Сырной недели принято встречать гостей, потчевать их угощениями, главное из которых – это блины со всевозможными начинками, а еще делать чучело из соломы, которое стояло в центре села или города до самого окончания масленичной недели.
Вторник – заигрыши
Во вторник парни и девушки без пары по традиции устраивали смотрины. Молодежь собиралась вместе, а затем отправлялась кататься с горки на санях. Блины продолжают быть в тренде, ими угощали за организованные игры и веселье.
Среда – лакомка
Третий день Сырной недели славится "тещиными блинами", когда хозяйки приглашают в гости своих зятьев, угощают их блинами и другими вкусностями, приготовленными по собственным рецептам. А вот зять должен похвалить тещу, чтобы и на будущее оставаться с ней в мире и согласии.
Четверг – разгуляй
День, когда Сырная неделя набирает свою силу и из Узкой приобретает статус Широкой Масленицы. Работать в этот период уже нежелательно, а все время нужно посвятить гуляниям, песням, танцам, играм и развлечениям.
Пятница – тещины вечерки
Теперь приходит черед зятя звать в гости своих тещу с тестем и потчевать их собственноручно приготовленными блинами. В народе верят, если соблюдать этот ритуал Масленицы, то у тещи с зятем полностью наладятся отношения, даже если и были раздоры.
Суббота − золовкины посиделки
В этот день Сырной недели молодая жена должна позвать к себе сестру мужа, золовку, а также других его родственников и угостить всех вкусными блинами.
Прощеное воскресенье
Завершающий день Масленицы – Прощеное воскресенье, название которого говорит само за себя. В этот день, в канун Великого поста, важно попросить прощения у всех, кого вы могли вольно или невольно обидеть, а также самим простить окружающих людей, которые обидели вас. Масленица завершается проводами зимы и ритуальным сожжением чучела.
Масленица по дням для детей
Чтобы дети легко запомнили традиции Сырной недели, предлагаем вам вместе с ними разучить веселые дни недели Масленицы в стихах.
***
В понедельник наступает встреча –
Ждем гостей с утра до вечера.
Вторник – заигрыш веселый у нас
Будем веселиться – просто класс!
Все среду вкусно лакомкой зовут –
Блины на стол обычно подают.
Четверг – широкий разгуляй,
Гулять и петь не уставай!
Тещины вечерки в пятницу придут –
Сразу теща с зятем мирно заживут.
А в субботу на золовки угощенья
Две сестры ведут веселое общенье.
В день прощенный – воскресенье
Я у всех прошу прощенья!
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Масленица, неделя
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