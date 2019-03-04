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Политолог: Зеленский может стать новым Лукашенко для Украины
Комик, шоумен Владимир Зеленский – это самый непредсказуемый президент Украины, который только может быть, потому что никто не может предугадать, выдержит ли он психологически или не выдержит давление, которое будет на него. К тому же, будет давление со стороны разных групп, которые будут за ним стоять и которые тоже будут на него влиять, ожидая возврата финансов, вложенных в комика. Как информирует replyua.net, такое мнение в эфире одного из каналов высказал политолог Владимир Фесенко.
По его словам, самое интересное, что сегодня уже никто не вспомнит даже о том, что в 1991 году нынешнего и несменного президента Беларуси Александра Лукашенко тоже все воспринимали как однодневку, мол, победил странный персонаж, мотылек, которые сгорит, ведь он одиночка, не имеет ни команды, ни опыта. В итоге получилось все с точностью до наоборот. Александр Григорьевич сумел перевернуть все в свою пользу, и он до сих пор у руля страны.
Владимир Фесенко считает, что этот как раз яркий пример того, как несистемный политик быстро встроился в систему. Лукашенко на остатках советской системы сформировал свою систему.
Теги: Украина, Донбасс, Лукашенко, политолог
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