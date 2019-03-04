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Порошенко опередил Тимошенко в президентской гонке

04.03.2019 13:30
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Порошенко опередил Тимошенко в президентской гонке

Владимир Зеленский удерживает первенство в рейтинге кандидатов в президенты Украины среди тех, кто намерен голосовать и определился. За него готовы отдать свой голос 25,1%. Об этом говорится в опросе проведенном социологической группой "Рейтинг", передает ТСН.
На втором месте в феврале этого года расположился Петр Порошенко с результатом в 16,6%. С минимальным отрывом за ним идет бывшая глава Кабмина, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (16,2%).
Выдвиженец от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко может рассчитывать на 11,3%, а лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, которого поддержал мэр Львова Андрей Садовый, имеет в своем арсенале 7,7%. За ним идет председатель Радикальной партии Олег Ляшко - 5,6%.
Следует отметить, что уровень поддержки нарастили Зеленский и Порошенко, а Тимошенко потеряла в сравнении с январем этого года сразу три процентных пункта. Владимира Зеленского активно готовы поддержать в южных и восточных регионах. Петра Порошенко на территории Западной Украины, а Юлию Тимошенко в Центре Украины.
В то же время 24,3% тех, кто намерен голосовать, убеждены, что Порошенко второй раз возглавит государство. 19,1 избирателей ставят на Тимошенко и 17,1% на Владимира Зеленского.



Теги: опрос, выборы президента, кандидаты
 
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