«Предательство не простим»: в ОРЛО отреагировали на переход Дрюк на сторону Украины

04.03.2019 20:03

Так называемый продюсер, автор идеи фильма «Ополченочка» и член НВФ «ЛНР» Роман Разум негативно прокомментировал переход танкистки Светланы Дрюк на сторону Украины. Его комментарий опубликовал Telegram-канал Post Enot.



В своем комментарии он отметил:

«Фильму эта ситуация никак не вредит. Он выйдет в запланированный срок. Думаю, если бы не он, то вряд ли эта тема стала бы столь интересной» .

Разум отметил, что Дрюк уже полгода не на службе и уточнил:

«Вряд ли она обладала какой-то секретной информацией, но, конечно, это лишний повод задуматься о безопасности».

При этом действия Дрюк он считает предательством и заявляет, чтов ОРЛО ей этого не простят: