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Путин стягивает войска на границу с Украиной: «надувает щеки перед выборами»
Президент РФ Владимир Путин стягивает войска на границу, чтобы запугать украинцев перед президентскими выборами.
Об этом в интервью журналистам рассказал ветеран внешней разведки Украины и генерал-лейтенант Василий Богдан.
По его словам, Владимир Путин демонстрирует военные мускулы Российской Федерации, пытаясь повлиять на украинский электорат перед выборами.
Однако, по мнению Василия Богдана, президент Российской Федерации Владимир Путин явно блефует, ведь он трезво оценивает реальный потенциал ВСУ.
«Он прекрасно понимает, что военно-технический, профессиональный и моральный потенциал Вооруженных сил Украины существенно возрос. И, главное, все очевиднее становится, что Запад в случае массированной агрессии не будет стоять в стороне. Ротационные рейды кораблей НАТО в Одессу и Черное море, наблюдения разведывательных летательных аппаратов ярко свидетельствуют, что Запад уже понял силу угрозы со стороны России и не допустит эскалации напряжения в Черноморском регионе и в Украине», — утверждает ветеран внешней разведки.
Кроме этого эксперт убежден, что Владимир Путин военной агрессией в отношении с Украиной загнал себя в тупик.
«Они поняли, что здесь им особо ничего не удастся. Поэтому они блефуют, пускают пыль в лицо и надувают щеки. Они прекрасно понимаю, где черта, которую им переступать нельзя — эту «красную линию» им определили. Информационно-психологическими атаками Россия пытается ввести в заблуждение мировое сообщество, общество и как-то повлиять на украинский электорат», — резюмировал он в общении с журналистами.
Источник : https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, Путин, войска, граница
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