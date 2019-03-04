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Совсем скоро Украина останется без питьевой воды

04.03.2019 12:00
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Совсем скоро Украина останется без питьевой воды

Примерно через тридцать лет в Украине закончатся запасы питьевой воды, и страна будет вынуждена ее импортировать. Как передает replyua.net, с таким шокирующим прогнозом выступили эксперты организации «Чистый Днепр». Они прогнозируют, что вследствие климатических изменений уже через тридцать лет большинство украинских регионов превратится в степь. 

По расчетам специалистов, сейчас в стране восстанавливаются не более 25 процентов воды из общего запаса. Из всех государств Украина находится в списке стран с самым минимальным уровнем обеспечения населения питьевой водой. «Водный коллапс» может начаться из-за реки Днепр. Помимо высокого уровня загрязнения, у Днепра наблюдается и другая, более глобальная проблема, - Днепр скоро обмелеет.

Река зарастает водорослями, в нее сбрасывают отходы, в результате чего воды, пригодной для использования, становится все меньше. Помимо этого, площадь Киевского водохранилища стремительно сокращается – за один год площадь уменьшилась почти на одиннадцать процентов.



Теги: Украина, вода
 
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