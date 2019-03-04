Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах

04.03.2019 13:00

Опасность схода лавин сохраняется в высокогорье Закарпатской области.

В высокогорье Закарпатской области из-за оттепели объявлен третий уровень опасности схода лавин. Об это сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 4-5 марта, в результате оттепели, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, по прогнозам синоптиков, в Украину идет тепло. Сегодня, 4 марта, в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди. Температура воздуха днем в западных областях от +10 до +12 градусов, в центральных и северных от +6 до +8, на востоке от +3 до +5 градусов, в южных регионах от +7 до +9.

Источник : https://www.segodnya.ua