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В Украине продолжают расти долги по зарплатам
По состоянию на начало 2019 года, сумма долгов по зарплате приближалась к трем миллиардам.
В Украине второй год подряд растет задолженность по выплате заработной платы. По состоянию на 1 января 2019 года она была на 11,7% больше, чем годом ранее. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщается на сайте Госстата Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, по состоянию на 1 января 2019 года задолженность по выплате заработной платы в Украине достигла 2 млрд 645 млн грн, что на 11,7% больше, чем 1 января 2018 года.
Среди регионов самый высокий уровень задолженности наблюдался в Луганской области (505,9 млн грн, что на 9,2% меньше, чем 1 января 2018 г.). В первой тройке также Донецкая (467,3 млн грн, на 3% больше) и Сумская (275,3 млн грн, на 132,9% больше) области.
Самые низкие долги по зарплате зафиксированы в Черновицкой (0,1 млн грн, в 18 раз меньше, чем 1 января 2018 г.), Закарпатской (3,2 млн грн, +33,3%) и Житомирской (6,3 млн грн, +18,9%) областях.
Теги: Украина, Донбасс, долг, зарплата
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