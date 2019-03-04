В Украине задержали россиян, которые пытались легализовать паспорта боевиков

04.03.2019 20:20

В Украине разоблачили схему легализации паспортов боевиков с Северного Кавказа и стран Средней Азии. Правоохранители задержали двух пособников реализации этой схемы. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, передает Корреспондент.

"Для направления в Украину лиц, прошедших через лагеря террористов, воевавших в рядах ИГИЛ в Сирии и незаконных вооруженных формированиях на востоке нашей страны, противоправные элементы пытались фальсифицировать паспортные документы граждан РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что впоследствии в паспорта боевиков должны были проставляться поддельные штампы с датами пересечения государственной границы Украины в различных пунктах пропуска, чтобы создать иллюзию, будто владелец паспорта неоднократно пересекал украинскую границу.

Оперативники Госпогранслужбы выяснили, что один из паспортов оформлен на гражданина РФ, который находится в международном розыске как боевик ИГИЛ. Некоторые другие документы касались лиц, причастных к тяжким преступлениям.

Двух пособников незаконной схемы правоохранители задержали в Киеве в момент, когда те ждали передачу им нескольких паспортов иностранцев. Задержанные – граждане России и Украины.

Ведется дальнейшая проверка задержанных на предмет причастности к террористической деятельности.

Источник : https://from-ua.com