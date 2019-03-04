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В Украине задержали россиян, которые пытались легализовать паспорта боевиков
В Украине разоблачили схему легализации паспортов боевиков с Северного Кавказа и стран Средней Азии. Правоохранители задержали двух пособников реализации этой схемы. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, передает Корреспондент.
"Для направления в Украину лиц, прошедших через лагеря террористов, воевавших в рядах ИГИЛ в Сирии и незаконных вооруженных формированиях на востоке нашей страны, противоправные элементы пытались фальсифицировать паспортные документы граждан РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что впоследствии в паспорта боевиков должны были проставляться поддельные штампы с датами пересечения государственной границы Украины в различных пунктах пропуска, чтобы создать иллюзию, будто владелец паспорта неоднократно пересекал украинскую границу.
Оперативники Госпогранслужбы выяснили, что один из паспортов оформлен на гражданина РФ, который находится в международном розыске как боевик ИГИЛ. Некоторые другие документы касались лиц, причастных к тяжким преступлениям.
Двух пособников незаконной схемы правоохранители задержали в Киеве в момент, когда те ждали передачу им нескольких паспортов иностранцев. Задержанные – граждане России и Украины.
Ведется дальнейшая проверка задержанных на предмет причастности к террористической деятельности.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, россияне, паспорт, боевики
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