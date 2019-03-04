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«Затяжная весна»: синоптики рассказали о непростой погоде в марте
Народные синоптики Леонид Горбань и Владимир Деркач рассказали о погоде в марте, отметив, что на протяжении всего месяца погодные условия будут очень нестабильными, и зима все еще не хочет уходить из Украины.
Как передает replyua.net со ссылкой на Апостроф, Деркач прогнозирует, что уже 8 марта в стране начнется потепление, но оно продлится всего несколько дней, после чего ожидается понижение температуры. «Эта весна – затяжная. Весенняя и зимняя погода будут бороться друг с другом весь месяц. 8 марта потеплеет, но всего на несколько дней», – рассказал синоптик. В свою очередь, Леонид Горбань рассказал, что март будет в целом холодным.
Первые десять дней морозы будут держаться, и в некоторых областях столбик термометра будет опускаться до 9 градусов мороза. С 10 марта ожидается незначительное потепление. В дневные часы воздух будет прогреваться до 2-5 градусов тепла, и такая погода продержится до конца месяца. По прогнозам синоптика, только в начале апреля в страну придет настоящая весна.
Теги: Донбасс, весна, прогноз погоды
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