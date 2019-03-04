«Зрада на Донбассе» : Басурин хочет получать от Украины любовь, а не ненависть

04.03.2019 07:20

Одиозный представитель оккупационных войск Путина на Донбассе, главарь террористов «ДНР» Эдуард Басурин в очередной раз озвучил собственные умозаключения непонятного направления. Все дело в том, что убивая украинских защитников в зоне ООС, боевик вдруг увидел проблему в том, что в нашей стране будет много врагов псевдореспублики.



Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, на своей странице в «Фейсбук» политолог и блогер Алексей Голубицкий написал, что главарь недореспублики «ДНР» Басурин во время эфира на одном их телеканалов РФ признал то, что украинцы следующих поколений будут просто ненавидеть представителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, и воспринимать их как врагов.



Известно, что выступая на российском телеканале «Юнион», Басурин отметил: «Чем дольше все это будет происходить, тем больше в украинском государстве для нас будет врагов, а не друзей. Время идет, а то поколение, которое будет жить сейчас, оно будет иметь ненависть к Донбассу на генетическом уровне. В этом и есть самая большая проблема». В это же время в своем посте блогер отмечает, что не только сами жители, но и террористы оккупированных территорий Востока Украины начали догадываться, что Россия их просто использует.