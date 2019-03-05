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Ощадбанк запустил электронную очередь для получателей субсидий

05.03.2019 10:40
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Ощадбанк запустил электронную очередь для получателей субсидий

Ощадбанк запустил сервис предварительной записи граждан для получения денег на субсидию для оплаты коммунальных услуг, информирует "ДС".
Об этом в эфире Громадского сообщил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко.
"Поскольку достаточно большое количество домохозяйств получает выплаты через Ощадбанк, то учреждение вводит специальный сервис, который дает возможность записаться на определенное время. То есть можно выбрать определенную дату и время, прийти и без очереди попасть к оператору, который за 10-12 минут выдаст гражданину деньги и оформит банковский счет, на который в дальнейшем будут приходить субсидии", - сказал Музыченко.
Он напомнил, что пенсионерам за субсидией обращаться в банк не нкжно, ведь такая субсидия поступит вместе с пенсией на пенсионную карточку или ее принесет почтальон.



Теги: субсидия, Ощадбанк, очередь
 
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