- Представитель Кремля в "ДНР" Чичерина угрожает казнью Цукербергу и всему еврейскому народу - от этих слов мурашки по коже13:32
- Полковник СБУ назвал действенный способ сдерживания российской агрессии12:32
- В Кабмине объяснили, чем опасны члены НВФ «ЛДНР» для России11:10
- Ощадбанк запустил электронную очередь для получателей субсидий10:40
- Украинских военных начали снабжать новой экипировкой и спецодеждой07:47
- Бойцы «Азова» объяснили, почему вернулись на передовую в зоне ООС22:38
- Сохранение зарплат сельским почтальонам: "Укрпочта" предложила проект21:20
- Украина обогнала Финляндию и Венгрию в рейтинге влиятельнейших стран мира21:00
- В Украине задержали россиян, которые пытались легализовать паспорта боевиков20:20
- «Предательство не простим»: в ОРЛО отреагировали на переход Дрюк на сторону Украины20:03
В Кабмине объяснили, чем опасны члены НВФ «ЛДНР» для России
Возвращение с неподконтрольной Украине территории Донбасса в Россию членов НВФ, воевавших на стороне подразделений «ЛДНР», стало серьезной проблемой для президента России Владимира Путина.
Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Юрий Гримчак, передает donpress.com.
По его словам, такие люди привыкли к полному отсутствию закона и представляют серьезную опасность для России. Грымчак отметил:
«Моральное состояние довольно плохое в этих боевиков-коллаборационистов. Их там около 40 000, также там огромное количество инструкторов и командиров, потому что фактически есть официальный командир роты, а есть человек, который командует с российским военным званием и с предписанием на командировку».
При этом он добавил, что члены НВФ привыкли к беззаконию и способны на жестокие преступления:
«Но в чем головная боль для России — эти люди частично возвращаются, а возвращаясь в Россию, они становятся преступниками. Они привыкли к полному отсутствию закона. И поэтому для них переступить через человеческую жизнь и грабежи, пытки и т. д. не проблема, их туда в ОРДЛО и отправляли, чтобы они там остались, но часть возвращается и это сейчас серьезная проблема для РФ».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, опасность, проблема, Кабмин, ДНР, ЛНР, НВФ, преступники
- Кураторы из РФ решили полностью переломить церковную ситуацию на оккупированных территориях
- "Плана "Б" не существует, Минские договоренности- спасение для Украины" - Кремль активно пытается втолкнуть охваченные войной "ЛДНР" Киеву
- Сценарии по Донбассу: Зачем России «выборы» в «Л-ДНР»
- Кремль ставит условия Киеву в обмен на отмену решения о признании документов "ЛДНР"
- Перлы Савченко: "Россия является врагом, поэтому давайте наконец уже сражаться с этим врагом... А если уж говорить, то давайте говорить с врагом"
- "Отберем как Крым", - на российском ТВ пригрозили Украине потерей всего Донбасса и включением "ЛНР/ДНР" в РФ
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов РЭБ «Торн»13:51
- Представитель Кремля в "ДНР" Чичерина угрожает казнью Цукербергу и всему еврейскому народу - от этих слов мурашки по коже13:32
- В Станице Луганской перевозчики блокируют работу автовокзала13:09
- Потери РФ на Донбассе растут: ВСУ отправили в "бригаду 200" террористку Коробку в районе Горловки12:49
- Пасечник отдал "грозный" приказ по ситуации в Луганске: требование главаря "ЛНР" сильно удивило соцсети12:13
- Бородай назвал неожиданную причину перехода Светланы Дрюк в ВСУ11:48
- Позиции ООС по всему Донбассу сотрясали взрывы снарядов российской артиллерии - убит один воин Украины11:31
- "Ополченцы ДНР" – гопники и пенсионеры: в "республике" рассказали правду об оккупантах10:53
- Подразделения НВФ открыли огонь из запрещенного оружия: погиб боец ВСУ, поврежден жилой дом10:29
- Оккупанты РФ считают "200-х": ВСУ наказали врага за минометный огонь по жителям Зайцево и Новолуганского10:12
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов РЭБ «Торн»13:51
- Представитель Кремля в "ДНР" Чичерина угрожает казнью Цукербергу и всему еврейскому народу - от этих слов мурашки по коже13:32
- В Станице Луганской перевозчики блокируют работу автовокзала13:09
- Потери РФ на Донбассе растут: ВСУ отправили в "бригаду 200" террористку Коробку в районе Горловки12:49
- Полковник СБУ назвал действенный способ сдерживания российской агрессии12:32
- Пасечник отдал "грозный" приказ по ситуации в Луганске: требование главаря "ЛНР" сильно удивило соцсети12:13
- Бородай назвал неожиданную причину перехода Светланы Дрюк в ВСУ11:48
- Позиции ООС по всему Донбассу сотрясали взрывы снарядов российской артиллерии - убит один воин Украины11:31
- В Кабмине объяснили, чем опасны члены НВФ «ЛДНР» для России11:10
- "Ополченцы ДНР" – гопники и пенсионеры: в "республике" рассказали правду об оккупантах10:53
- Книга рекордов Украины признала Корвалол «Фармак» самым известным седативным лекарственным препаратом22:24
- Ученые выявили вред молочных продуктов22:00
- Украинцы могут оценивать врачей онлайн19:39
- Медики назвали одну из самых эффективных тренировок для похудения18:36
- Как не заболеть в начале весны: четыре важных совета16:00
- Масленица 2019: как называются дни Сырной недели в прозе и стихах15:19
- Прививки для взрослых: как защититься от опасных вирусов14:20
- Медики рассказали, как кремний и кальций помогают сохранить здоровье сердца09:00
- Кому вредно пользоваться спреями для носа22:25
- 5 приемов при стирке, которые помогут избавиться от пятен и запахов20:00
- Украинцы нашли замену евробляхам, и такого никто не ожидал
- Донецк окончательно вернулся в 90-е - боевики "ДНР" нашли способ "заработать" на мирных дончанах
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте
- Пушилин лично участвовал в Евромайдане в 2013 году: главарь "ДНР" сразил всех неожиданным откровением
- «Жизнь бурлит»: в сети появились свежее фото из неподконтрольной Горловки
- В морги Новоазовска свезли десятки трупов боевиков: "Главари "ДНР" в страхе выдают семьям тела частями" - Штефан
- "Народ загибается, без Украины пропадем", - Ходаковский "прозрел"