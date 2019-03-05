В Кабмине объяснили, чем опасны члены НВФ «ЛДНР» для России

05.03.2019 11:10

Возвращение с неподконтрольной Украине территории Донбасса в Россию членов НВФ, воевавших на стороне подразделений «ЛДНР», стало серьезной проблемой для президента России Владимира Путина.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Юрий Гримчак, передает donpress.com.

По его словам, такие люди привыкли к полному отсутствию закона и представляют серьезную опасность для России. Грымчак отметил:

«Моральное состояние довольно плохое в этих боевиков-коллаборационистов. Их там около 40 000, также там огромное количество инструкторов и командиров, потому что фактически есть официальный командир роты, а есть человек, который командует с российским военным званием и с предписанием на командировку».

При этом он добавил, что члены НВФ привыкли к беззаконию и способны на жестокие преступления:

«Но в чем головная боль для России — эти люди частично возвращаются, а возвращаясь в Россию, они становятся преступниками. Они привыкли к полному отсутствию закона. И поэтому для них переступить через человеческую жизнь и грабежи, пытки и т. д. не проблема, их туда в ОРДЛО и отправляли, чтобы они там остались, но часть возвращается и это сейчас серьезная проблема для РФ».