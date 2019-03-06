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Киевстар ощутимо ударил по своим абонентам

06.03.2019 10:01
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Киевстар ощутимо ударил по своим абонентам

В сети все чаще появляются гневные комментарии в адрес этого оператора мобильной связи.

Недавно пользователь Facebook опубликовал у себя на странице гневный отзыв о работе оператора мобильной связи. Мужчина утверждает, что без его ведома его перевели на совершенной другой «пакет» услуг, нежели был у него до инцидента и теперь он вынужден платить свои же средства, чтобы вернуть себе «удобный» прежний пакет услуг.

В своем посте пострадавший не скупится на выражения, он явно огорчен и обвиняет компания по предоставлению услуг мобильной связи в самовольном изменении используемого им тарифа:

«Вы мудаки! Какого хрена, самовольно, переводить лояльного абонента на максимальный тариф!

И что бы вернуться на старый тариф мне надо заплатить?!?!».

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Киевстар, абонент, мобильная связь
 
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