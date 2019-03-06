Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

США заявили о намерении предоставить Украине новое вооружение для ВСУ

06.03.2019 09:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
США заявили о намерении предоставить Украине новое вооружение для ВСУ

Америка рассматривает возможность предоставление нового вооружения Украине.

Об этом сообщил Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

По его словам, Соединенные Штаты хотят снабдить украинскую армию дополнительной партией оружия в дополнение к противотанковым ракетным комплексам, которые Вашингтон прислал ранее, передает "Диалог.UA" со ссылкой на The Hill.

Он добавил, что это вопрос должен пройти "политические обсуждения", в частности об отправке летального оружия, военно-морских систем, снайперских систем и боеприпасов.

Также Скапаротти похвалил украинских бойцов, которые хорошо подготовились к использованию Javelin и ответственно относятся к их применению. Ранее в Сети показали видео успешных испытаний нового БТР-4 для ВСУ. 

Также армию Украины вооружили новыми мощными бронеавтомобилями.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, США, Донбасс, вооружение, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх