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В «Батькивщине» озвучили последствия решения суда по цене на газ
В столице Украины во время пресс-конференции нардеп от ВО «Батькивщина», юрист Сергей Власенко заявил, что решение Фемиды по делу относительно цены на «голубое топливо» фиксирует, что базовый принцип установления цены на газ, который использует Кабинет министров, является необоснованным и противозаконным.
Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, Власенко заявил, что если первичные тарифы не имели экономического основания, то вероятно, что тот рост цены, который происходил в дальнейшем, тоже был необоснованным и незаконным. Насколько известно, четвертого марта судьи Окружного административного суда столицы Украины удовлетворили ходатайство Тимошенко, в котором политик выступала против Кабмина на счет незаконного повышения цены на газ для населения.
В свою очередь Алексей Кучеренко, который представлял в суде Юлию Тимошенко, перечислил главные последствия, которые имеет такое решение Фемиды, заявив, что в результате потребители переплатили за газ от 40 до 50 миллиардов гривен. Отныне, по утверждению адвоката, граждане нашей страны имеют законное право требовать переплаченное.
Теги: Донбасс, цена, газ, Батькивщина
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