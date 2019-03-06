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Великий пост: дата начала и правила
В этом году Великий пост начнётся 11 марта. Как передает replyua.net, в этом году поститься нужно 48 дней. Пост завершится накануне Пасхи, 27 апреля. Нужно помнить, что в основе Великого поста лежит не только очищение тела, но и души. Даже многие священники всегда говорят о том, что в этот промежуток времени пища не особо важна, и главное для человека - душевное очищение.
Во время Великого поста нельзя предаваться отрицательным мыслям, нельзя совершать плохие поступки, и если вы будете так поступать, даже самые строгие ограничения в пище не будут иметь никакого результата. Кроме того, священники призывают на некоторое время воздержаться от развлечений и празднеств. Согласно правилам, в период поста не рекомендуется вступать в брак. Также священники не советуют строго соблюдать пост детям, беременным женщинам, а также людям с хроническими и серьезными болезнями.
В рационе тех, кто постится, не должно быть специй, сладостей, спиртных напитков и продуктов животного происхождения. Также полностью запрещены сахар, яйца, молочная продукция, колбасы. В некоторые дни можно в небольших количествах употреблять рыбу и растительное масло. Предпочтение нужно отдавать кашам, фруктам и овощам. Нужно отметить, что крупы являются самой важной составляющей поста, поскольку из них человек получает все необходимые вещества.
Теги: Донбасс, правила, Великий пост, пост
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