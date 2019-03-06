Ждем паники РФ: в Одессу зашли корабли НАТО

06.03.2019 12:35

В морской порт Одессы сегодня, 6 марта, зашли с целью дружеского визита военные корабли ВМС Турецкой Республики — фрегат Barbaros и корвет Marti, передает replyua.net. В частности, они пришвартовались недалеко от 16-го причала пассажирского комплекса порта.



По данным СМИ, этот визит осуществляется в рамках проводимых каждый год учений ВМС Турции «Голубая родина — 2019» (Mavi Vatan — 2019). Многоцелевой фрегат TCG «Barbaros» (F-244) – главный в серии из четырех кораблей класса Barbaros, тип MEKO 200 TN-IIB, ВМС Турции. Сооружен на судостроительной верфи Blohm + Voss GmbH в Гамбурге (Германия). Его ввели в эксплуатацию 23 мая 1997 года. У фрегата длинна оставляет 118 метров, ширина — 14,8 метров, осадка — 4,25 метра. Скорость хода — 32 узла на газовой турбине и 22 узла на дизельном двигателе. Показатель дальности плавания — 4100 морских миль при 18 узлах. Экипаж — 180 человек, в том числе 24 офицера.



Фрегат получил название в честь турецкого флотоводца. Командуя пиратским флотом, Хайреддин Барбаросса стал правителем Алжира, а затем капудан-пашой Османской империи.