Из-за Крымского моста у жителей полуострова появилась еще одна проблема

07.03.2019 18:00

Из-за строительства Крымского моста, который соединяет оккупированный полуостров с Россией, в Крыму взлетели цены на недвижимость.

Темпы роста стоимости вторичной недвижимости в Крыму превысили московские вдвое, передает "Коммерсант". Теперь стоимость квартир на вторичном рынке на полуострове в среднем выросла на 14% — до 92 тысяч рублей за квадратный метр, тогда как в Москве — на 6,9%, до 203 тысяч рублей за квадратный метр, пишет Обозреватель.

Аналитики связывают происходящее со строительством Крымского моста.

Это не единственная проблема, к которой привела "стройка века". Так, запуск трассы "Таврида", которая соединила Керченский мост и Севастополь в оккупированном Крыму, был преждевременным, что привело к множеству проблем на дороге.

Источник: https://from-ua.com