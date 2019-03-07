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Из-за Крымского моста у жителей полуострова появилась еще одна проблема

07.03.2019 18:00
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Из-за Крымского моста у жителей полуострова появилась еще одна проблема

Из-за строительства Крымского моста, который соединяет оккупированный полуостров с Россией, в Крыму взлетели цены на недвижимость.

Темпы роста стоимости вторичной недвижимости в Крыму превысили московские вдвое, передает "Коммерсант". Теперь стоимость квартир на вторичном рынке на полуострове в среднем выросла на 14% — до 92 тысяч рублей за квадратный метр, тогда как в Москве — на 6,9%, до 203 тысяч рублей за квадратный метр, пишет Обозреватель.

Аналитики связывают происходящее со строительством Крымского моста.

Это не единственная проблема, к которой привела "стройка века". Так, запуск трассы "Таврида", которая соединила Керченский мост и Севастополь в оккупированном Крыму, был преждевременным, что привело к множеству проблем на дороге.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Крым, мост, проблема, полуостров
 
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