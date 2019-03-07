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Как необычно провести день 8 марта
Сделать праздник для любимых женщин порой не так просто, как может показаться на первый взгляд. Банальными подарками и обычным букетом цветов сложно удивить, а ведь так хочется увидеть радостные эмоции и улыбку на лицах близких женщин. Рассмотрим интересные и необычные варианты как организовать праздник для своей второй половинки. Не знаете, что подарить и куда сходить? Вместе с replyua.net разберем все поэтапно.
Как необычно провести день
Чтобы не быть банальным, можно использовать кардинальные методы. Предположим, походом в кино уже никого не удивить. А что, если арендовать кинотеатр только для вас двоих? Ведь это интересно и необычно, а ваша вторая половинка непременно оценит вашу идею. Арендовав кинозал, вы сможете только вдвоем посмотреть интересный, романтичный фильм и хорошо проведете время. Это ведь так романтично.
Второй интересный вариант — это приготовление ужина. Здесь у вас есть два пути. Вы можете пойти в ресторан, и чтобы это не был банальный прием пищи, нужно все шаги продумать заранее. Предположим, можно заказать песню только для вашей второй половинки и пригласить ее на танец, букет цветов от вашего именно может преподнести официант, а шеф-повару закажите приготовление любимого блюда вашей девушки.
Ужин можно приготовить и самостоятельно. Продумайте, где именно вы будете ужинать. Пусть это будет какое-то необычное место, крыша дома, красивое место в вашем городе откуда открывается красивый вид или другое.
Если ваша вторая половинка любит активный отдых, вы можете совместно отправиться покататься на лыжах или на коньках. Наиболее экстремальным личностям в радость будут сертификаты на прыжок с парашютом или что-то в этом роде. Женский праздник — это выходной день. Поэтому вы можете отложить все свои дела и отправить в путешествие на пару дней. Это будет незабываемо, и вы сможете весело провести время вдвоем.
Подарки на 8 марта
Как бы не казалось банально преподнести букет цветов и сладости, не стоит отказывать девушке в этом удовольствии. Просто дополните и разнообразьте свой подарок. Здесь уже могут возникнуть сложности, ведь следует угадать что именно порадует вашу вторую половинку. Рассмотрим интересные предложения.
* Украшения — это беспроигрышный вариант.
* Гаджет или аксессуары к гаджету.
* Обувь, какой-то аксессуар.
* Сувенир, его, кстати, можно изготовить собственными руками.
* Многие девушки придут в восторг от мягкой игрушки.
* Можно выбрать красивый набор свеч.
* Купите заранее фоторамку-коллаж и вставьте в него ваши совместные фото.
Прислушивайтесь к своей девушке, и она непременно сама подскажет вам что хочет получить в подарок в этот день и как хочет его провести.
Еще важный совет. Любая девушка любит ушами. Следовательно, не стоит скупиться на комплименты как в этот праздничный день, так и в любой другой. Вы можете самостоятельно сочинить для нее стих или выучить какое-то красивое стихотворение и прочитать ей, она непременно оценит. На самом деле сделать праздник 8 марта незабываемым не так сложно, главное продумать все заранее.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, праздник, весна, 8 марта
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