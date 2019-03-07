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Книгу жалоб отменяют!
Кабинет министров Украины на дерегуляционном заседании принял пакет решений, отменив 149 устаревших нормативных документов, среди которых обязательное ведение «Книги жалоб и предложений». Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба правительства.
Как пояснил замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов, отмена этой нормы позволит бизнесу экономить до 45 млн грн в год. Ранее «Книга отзывов и предложений» была обязательной на предприятиях розничной торговли и в заведениях ресторанного хозяйства. «Ушла в прошлое книга отзывов и предложений, которую предприниматели в XXI веке все еще были обязаны покупать, вести журнал учета этих книг и платить штрафы за неправильно прошиты страницы», - сообщил на своей странице в Facebook Нефедов.
Вместо устаревшей «Книги жалоб и предложений» правительство предлагает ввести более современные методы приема жалоб – с помощью кол-центров или средств электронной связи.
Тем не менее, продолжаеть вести «Книгу» в дальнейшем бизнесу не запрещается.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, книга, отмена, Кабмин
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