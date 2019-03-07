Ковры в прошлом: в поездах «Укрзализныци» теперь будет шумоизоляционный пол

07.03.2019 09:46

В поездах Укрзализныци появятся 40 новых вагонов, в которых не будет красных ковровых дорожек и линолеума. Об этом на своей странице в Facebook пишет глава УЗ Евгений Кравцов.

Он отметил, что вместо дорожек и линолеума, вагоны укомплектуют специальным шумоизоляционным покрытием.

«В этом году с завода мы получим 40 новых вагонов. Первые десять вагонов УЗ получит уже в марте. Они будут без привычных разноцветных дорожек и раскритикованного пассажирами линолеума. Вместо них - сплошное шумоизоляционное покрытие для пола», - сообщил Евгений Кравцов.

Однако, по его словам, заменить покрытие сразу во всех вагонах сложно из-за высокой цены.

«Там, кстати, есть еще несколько новинок. Производителю мы прописали новые технические условия. Будем ждать обратной связи от пассажиров», - добавил глава УЗ.

Источник: https://mrpl.city