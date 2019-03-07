Весной 2019 года некоторым украинским пенсионерам выплатят дополнительные 2400 гривен. Кого ждет повышение пенсии, разбиралась Politeka.

С 1 марта 2019 года в Украине будет произведена индексация пенсий, после которой размер выплат увеличится на 10-40%. Однако в результате осовременивания пенсий самую большую прибавку получат те, кто получали большие зарплаты.

Но тем, кто работали за маленькую зарплату, даже при наличии очень большого трудового стажа, 1 марта пенсии не повысят. Это большая часть бюджетников, работников сельского хозяйства, медицины, образования. В правительстве обещают исправить такую несправедливость и ввести поправки в формулу индексации пенсий. А пока что этой категории пенсионеров обещают выплатить одноразовую доплату в размере 2400 гривен.

Дополнительные выплаты в общем размере 2400 гривен получат пенсионеры, которые имеют страховой стаж более 35 лет у мужчин и более 30 лет у женщин, при условии выхода на пенсию после 2011 года, и 25 и 20 лет страхового стажа соответственно у мужчин и женщин, вышедших на пенсию до 2011 года. Поскольку при индексации пенсий в расчет принимается и такой показатель, как уровень зарплаты, то те, кто получали минимальную зарплату, не могут теперь рассчитывать на повышение пенсии либо же это увеличение будет совсем незначительным – меньше 100 гривен.

В правительстве отчитались, что в Пенсионный фонд поступили дополнительные 4,4 миллиарда гривен от растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией. Эти деньги решили направить как раз на доплату к пенсии тем, кто не попадает под индексацию.

Дополнительная выплата к пенсии в размере 2400 гривен будет осуществляться двумя траншами. Пенсионеры получат 1200 гривен в марте и столько же в апреле.

Индексация пенсий будет автоматической и проводиться ежегодно в марте. Для определения размера пенсии учитывается уровень инфляции, уровень средней зарплаты по стране, страховой стаж и размер зарплаты, которую получал пенсионер. В среднем 1 марта 2019 года пенсии вырастут на 255 гривен для 10,2 миллионов пенсионеров. Одноразовую же доплату к пенсии в размере 2400 гривен получат около 2 миллионов человек.

Источник: https://from-ua.com