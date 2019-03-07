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На выборах будут ловить уклонистов от армии, - СМИ
Интернет всколыхнула новость о том, что 31 марта во время голосования за кандидатов на пост президента будут ловить уклонистов от службы в Вооруженных Силах Украины.
Как сообщает "Аргументум", по неофициальным данным, работники военкоматов собираются вручать повестки прямо на избирательных участках. Этим уже занялся полиграфкомбинат «Украина», который сотнями тысяч штампует повестки.
Призыв коснется украинцев в возрасте от 20 до 27 лет, которые не имеют законной причины на отсрочку или освобождение от службы в армии. По данным источников, уже имеются полные списки избирателей, которых ждет срочная служба.
Другими словами, придя на избирательный участок с паспортом, чтобы отдать свой голос за определенного кандидата на пост главы государства, уклонист может уехать на службу в армию.
Напомним, если молодой человек получил повестку и расписался, но не явился в военкомат или отказался от военной службы, ему грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.
Отметим, что выборы президента Украины 2019 пройдут 31 марта. В этот день назначен первый тур голосования за кандидатов на пост главы государства.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, армия, выборы президента, призывники
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