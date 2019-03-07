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Новая инициатива Кабмина: к чему стоит готовиться украинцам
Намерение Кабмина установить граничный тариф для централизованного отопления - это предвыборный пиар. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал экономический эксперт Александр Охрименко.
Комментируя информацию о том, что Кабинет министров Украины намерен установить граничный тариф для централизованного отопления, наш собеседник отмечает следующее: «У нас царит бардак. Для того, чтобы его исправить, надо всего-навсего упорядочить нормативные документы, которые бы четко регламентировали выставление счетов. А не так, как происходит сейчас у нас: один документ отменяет другой, а третий заменяет четвертый. То есть при желании можно все сделать. Но проблема в том, что желания нет».
По словам аналитика, вряд ли стоит ожидать наведения порядка и того, что ситуация изменится.
«Сейчас попиарятся, поговорят, потом пройдут выборы - и все. О том, что у нас бардак с выставленными счетами, почему-то вспомнили только перед президентскими и парламентскими выборами. Все это можно было сделать за 5 лет, пока они были при власти», - отмечает экономист.
«То, что у нас бардак, я согласен, то, что надо это исправлять - однозначно согласен. То, что это надо было сделать - еще раз согласен. Но это никому не надо. Ничего делаться не будет. Вообще во время выборов даже не стоит обращать внимание на то, что они говорят», - резюмировал Александр Охрименко.
Теги: Донбасс, отопление, отопительный сезон, Кабмин
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