Новая инициатива Кабмина: к чему стоит готовиться украинцам

07.03.2019 13:45

Намерение Кабмина установить граничный тариф для централизованного отопления - это предвыборный пиар. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал экономический эксперт Александр Охрименко.

Комментируя информацию о том, что Кабинет министров Украины намерен установить граничный тариф для централизованного отопления, наш собеседник отмечает следующее: «У нас царит бардак. Для того, чтобы его исправить, надо всего-навсего упорядочить нормативные документы, которые бы четко регламентировали выставление счетов. А не так, как происходит сейчас у нас: один документ отменяет другой, а третий заменяет четвертый. То есть при желании можно все сделать. Но проблема в том, что желания нет».

По словам аналитика, вряд ли стоит ожидать наведения порядка и того, что ситуация изменится.

«Сейчас попиарятся, поговорят, потом пройдут выборы - и все. О том, что у нас бардак с выставленными счетами, почему-то вспомнили только перед президентскими и парламентскими выборами. Все это можно было сделать за 5 лет, пока они были при власти», - отмечает экономист.

«То, что у нас бардак, я согласен, то, что надо это исправлять - однозначно согласен. То, что это надо было сделать - еще раз согласен. Но это никому не надо. Ничего делаться не будет. Вообще во время выборов даже не стоит обращать внимание на то, что они говорят», - резюмировал Александр Охрименко.