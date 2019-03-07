Сегодня в некоторых регионах Украины объявлено штормовое предупреждение

07.03.2019 15:00

Синоптики объявили в отдельных регионах Украине штормовое предупреждение на 7 марта. Так, в Укргидрометцентр сообщили, что сегодня днем в западной части страны порывы ветра будут достигать 15−20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

В то же время, погода прогнозируется облачная, без осадков. Температура днем 6−11° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье местами 14−17° тепла, на севере Левобережья днем 0−5° тепла.

При этом в Киеве и области сегодня без осадков. Ветер преимущественно южный, 7−12 м /с. В столице температура днем составит около 10° тепла. В Киевской области днем 6−11° тепла.

Источник: https://donpress.com