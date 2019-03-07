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Украинским девушкам разрешили учиться в военных лицеях

07.03.2019 13:17
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Украинским девушкам разрешили учиться в военных лицеях

С сентября 2019 года украинские девушки смогут учиться в военных лицеях и вузах, а также в их подразделениях. В Украине отменят соответствующие ограничения по приему на обучение.

Проект приказа Минобороны уже разработан. Как отметила главный специалист Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Любовь Гуменюк, правительство устраняет препятствия для активного и полноценного участия женщин в деятельности ВСУ, что будет способствовать формированию гендерно сбалансированной армии.

Кроме того, в Национальном университете обороны Украины им. Ивана Черняховского и Военном институте Киевского национального университета им. Тараса Шевченко реализуют проект, в рамках которого в учебных программах вузов учитывается гендерный состав.

На сегодня количество женщин, которые учатся в военных вузах и учебных подразделениях, составляет 8% от общего количества зачисленных на обучение.

 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, девушка, военные, лицей, обучение
 
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