В Кабине рассказали о возможности повышения зарплат в Украине

07.03.2019 15:27

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что в правительстве не исключают возможность достичь средней заработной платы в 12 тысяч гривен в текущем году.

«На 2019 год, я думаю, есть все возможности достичь границы 12 тысяч гривен с учетом того, что курс гривни будет колебаться в приемлемых пределах и инфляция в этом году не превысит 8%. Это было бы очень неплохо, если бы средняя зарплата выросла примерно на 15−20%, что с учетом инфляции составит 10% роста реальной заработной платы», — заявил чиновник.

По словам Розенко, власти понимают, что труд украинцев недооценен.

«К сожалению, мы продолжаем сталкиваться с ситуацией, когда семьи, где, по меньшей мере, один человек работает, находятся за чертой бедности. Таких семей в Украине около 20%. Это ненормально, когда человек работает, но не может обеспечить свою семью даже на грани минимально необходимого уровня», — добавил он.

Также Розенко отметил, что три года назад минимальная заработная плата в пересчете была 53 доллара, сегодня уже более 150 долларов.

Источник: https://donpress.com