В Киеве задержали мужчину с рюкзаком, «начиненным» гранатами и наркотиками

07.03.2019 17:15

Полицейские Киева задержали на одной из улиц города мужчину, который нес в рюкзаке две гранаты и наркотики.

Об этом в среду, 6 марта, сообщает пресс-служба столичной полиции, передает Голос.

Указано, что подозрительного мужчину сотрудники Святошинского управления полиции заметили во время отработки территории на улице Депутатская.

"В рюкзаке, который он нес, оперативники обнаружили запрещенные предметы, поэтому вызвали следственно-оперативную группу и специалистов взрывотехнической службы. У правонарушителя обнаружили две гранаты - РГД-5 и Ф-1, а также нож и металлическую палку. Кроме того, правоохранители нашли у него пакетики с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое", - говорится в сообщении.

Известно, что 37-летнего уроженца Житомирской области задержали, а изъятые у него предметы и вещества передали для проведения соответствующих экспертиз.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовные производства по статьям незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

Источник: https://from-ua.com