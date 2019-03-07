Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Пенсионном фонде озвучили суммы повышения пенсий с 1 марта

07.03.2019 13:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Пенсионном фонде озвучили суммы повышения пенсий с 1 марта

С 1 марта Пенсионный фонд Украины согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» провел автоматической перерасчет пенсий. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Так, из 10,2 млн пенсионеров, которым произведен перерасчет, размер пенсии повышен для 8 972 тыс пенсионеров. Согласно постановлению Кабмина повышение не может быть меньше 100 грн.

В то же время, пенсионерам, имеющим полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет — женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, — 25 лет мужчины и 20 лет женщины) и у тех, у которых размер пенсии не превышает 1669,20 грн, выплачивается единовременная доплата к пенсии в сумме 2410,17 грн.

Отмечается, что единовременная доплата будет выплачиваться равными частями (по 1205,09 грн) в марте и в апреле. Как стало известно, единовременная доплата установлена для 2 095 111 человек.

В ПФУ добавили, что в среднем, сумма повышения для лиц, пенсии которых подлежали перерасчету, составила 514,5 грн (с учетом сумм единовременной доплаты), для лиц же, у которых размер пенсии вырос, — 586,10 грн (с учетом единовременной доплаты).

В ПФУ уточнили, что распределение пенсионеров по повышению пенсий следующее:

 

  • до 100 грн включительно — 1 991 457 человек,
  • от 100,01 грн до 400 грн — 2 536 385 человек,
  • от 400,01 грн до 500 грн — 798 016 человек,
  • от 500,01 грн до 700 грн — 761 140 человек,
  • от 700,01 грн до 1000 грн — 425 537 человек,
  • свыше 1000 грн — 2 459 824 человек.
Источник: https://donpress.com 


Теги: Донбасс, пенсионный фонд, повышение, пенсии
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх