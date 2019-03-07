В Украине открыли сервисный центр экспертного центра МОЗ

07.03.2019 14:20

Открытие Государственного экспертного центра МОЗ Украины – еще один шаг на пути взаимодействия с производителями лекарств. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 марта, в ходе брифинга в Киеве рассказал заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык.

«Сейчас в Украине зарегистрированы свыше 13 тыс. лекарственных средств, из них свыше 4 тыс. отечественных и свыше 9 тыс. иностранных», – сказал он.

«Ежегодно в Украине регистрируются около 800 новых препаратов и около 1,5 тыс. препаратов реально проходят процесс перерегистрации. Сроки и каким образом это происходит, сегодня есть возможность увидеть в рамках нового открытого сервисного центра», – добавил Илык.

В сервисном центре экспертного центра МОЗ будут проверять качество и эффективность лекарственных средств, проводить клинические и лабораторные исследования препаратов.