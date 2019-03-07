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В Украине предлагают отказаться от перевода часов
Украина могла бы отказаться от перевода часов с зимнего времени на летнее время, как это сделали в странах Европейского союза.
Свое мнение высказал Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам. Как он заявляет, сегодня нет расчетов, которые бы подтвердили то, насколько целесообразно переводить часы.
«Раньше были проблемы с нехваткой электроэнергии в пиковые часы. Для этого надо было смещать пиковые часы, растягивать их на несколько часов утром и вечером. Сейчас такой проблемы нет», – объяснил эксперт.
Человекоцентричная политика, характерная для стран Европейского союза, предполагает отсутствие перевода часов. Ведь перевод времени вредит человеку физиологически. Исходя из этого тезиса, здоровье людей важнее, чем экономия электроэнергии.
Как говорит Рябцев, перевод времени в Украине зависит исключительно от того, что решит исполнительная власть, и никак не подкрепляется расчетами.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, перевод часов
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