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Выпускники украинских школ больше не будут получать аттестаты о среднем образовании

07.03.2019 11:33
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Выпускники украинских школ больше не будут получать аттестаты о среднем образовании

Уже с текущего года выпускники школ будут получать не аттестаты, а свидетельства о полном общем среднем образовании.

Как передает replyua.net, об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины. Отмечается, что школьникам после окончания четвертого класса вручат свидетельство о получении начального образования, после девятого класса — о получении базового среднего образования, а после одиннадцатого — о полном общем среднем образовании. Кроме того, известно, что свидетельства будут внесены в единую государственную базу, что поможет облегчить восстановление документов и процесс перехода детей из одного учебного заведения в другое.

«Еще со времен Советского Союза мы получаем аттестат о полном общем среднем образовании, подобный документ действует в России, но во всех цивилизованных странах мира такую практику отменили», — сказано в сообщении министерства.

Вместе с тем, новые свидетельства будут доступны для граждан с нарушением зрения, так как документы будут изготавливать со шрифтом Брайля.



Теги: Донбасс, образование, школа, выпускники
 
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