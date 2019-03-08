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Гриценко: для освобождения Донбасса Украина должна пойти на уступки
Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что война закончится тогда, когда Украина будет полностью контролировать государственную границу. Таким мнением он поделился в эфире телеканала «1+1».
По его словам, необходимо сделать все, чтобы получить контроль над участком границы с РФ на востоке страны. Только после этого можно поднимать тему миротворческой миссии.
Гриценко уверен, что государства Европы видят план по освобождению Донбасса только с участием миротворцев. По его мнению, для возвращения контроля над неконтролируемым участком границы Украина должна пойти на некие уступки, передает donpress.com.
«Мы не в той ситуации, чтобы давить первыми… Я могу пойти на компромисс, чтобы границу перекрывали без участия украинских военных. Пусть ее перекрывают финны, шведы — кто угодно. Но чтобы мы знали, что сюда не заходит новая смерть каждый день», — сказал он.
Однако после этого, якобы, территории ОРДЛО смогут нормально функционировать. Далее можно вводить переходные трехсторонние администрации: из тех, у кого «руки не в крови» с «той» стороны [Донбасс, — ред.], представителей украинской власти и международных представителей.
Гриценко заявил, что нужно как можно быстрее освобождать Донбасс от фейковых «правительств» и наемников НВФ, которых необходимо разоружать. После этого, считает кандидат, необходимо приступать к решению проблемы минных полей и пошатнувшейся экологии.
Теги: Украина, Донбасс, война, граница, мины, миротворцы, ОРДЛО, НВФ, РФ
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