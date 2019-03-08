- В Донецке рассказали о большой беде – спасти может только Украина, других вариантов нет08:10
- В Сирии погиб российский полковник, командовавший вторжением спецназа РФ на Донбасс22:29
- Москва будет неприятно удивлена: Харьков показал новый Т-64 для освобождения Донбасса21:58
- Гриценко: для освобождения Донбасса Украина должна пойти на уступки21:27
- "Это не наш Богдан", - во Львове во время похорон родные не узнали в гробу своего сына, бойца ООС. ВИДЕО20:56
- Донецкая область вошла в пятерку регионов с самой высокой стоимостью борща17:50
- Появились новые фото ДТП под Киевом, в котором погибли 5 человек. ВИДЕО17:31
- Вятрович рассказал об отмене праздника 8 марта16:52
- В страшном ДТП на Киевщине погибли пять человек15:28
- Путин приготовил новый удар по Украине: известны сроки14:13
"Это не наш Богдан", - во Львове во время похорон родные не узнали в гробу своего сына, бойца ООС. ВИДЕО
Стало известно о том, что сегодня, 8 марта, проходили похороны бойца Вооруженных сил Украины, во время которых произошло то, чего никто не ожидал – в гробу оказалось тело другого человека.
Информацию предоставляет "Варта1", передает "Диалог.UA".
Как сообщается, в ходе отпевания 21-летнего украинского солдата, ушедшего из жизни на Донбассе, которое проходило в храме Львова, близкие заметили, что в гробу лежало тело не их родственника. Погибшего солдата звали Богдан Слобода. В свою очередь, священник принял решение продолжить процесс погребения, убедив родственников погибшего в том, что отпеть ушедшего нужно, следуя христианскому долгу. В результате такого казуса в храм вызвали карету скорой помощи, так как матери покойного стало плохо.
После того, как закончился процесс отпевания, неопознанный мужчина был доставлен в морг. Как стало потом известно, это недоразумение является не единственным, которое произошло во время похорон. Так, на погребальном кресте покойника указали фамилию и имя Богдана, но отчество оказалось неправильным.
Теги: Украина, Донбасс, Львов, тело, сын, родственник, гроб, похороны, морг, ВСУ, ООС
- Эксперт рассказал о перспективах открытия аэропорта в Мариуполе09:11
- Оккупант резко затих на Донбассе: в ООС рассказали о необычном поведении боевиков "Л/ДНР"08:52
- Названы фамилии героев ВСУ, устроивших боевикам на Донбассе кровавую пятницу08:31
- В Донецке рассказали о большой беде – спасти может только Украина, других вариантов нет08:10
- В Донецке автобус въехал в легковое авто: есть пострадавшие07:48
- ВСУ в 30 км от Донецка: напуганные боевики "ДНР" пустили в ход новые снаряды под Красногоровкой. ВИДЕО07:29
- Какие существовали и действуют группировки "ДНР"20:25
- В Донецке прогремел взрыв: двери и окна многоэтажки вынесло волной, есть жертвы19:22
- В Донецке на шахте Скочинского обрушился мост: опубликованы фото18:51
- Командующий ООС объяснил, что ждет перешедшую на сторону ВСУ Светлану Дрюк18:19
- Эксперт рассказал о перспективах открытия аэропорта в Мариуполе09:11
- Оккупант резко затих на Донбассе: в ООС рассказали о необычном поведении боевиков "Л/ДНР"08:52
- Названы фамилии героев ВСУ, устроивших боевикам на Донбассе кровавую пятницу08:31
- В Донецке рассказали о большой беде – спасти может только Украина, других вариантов нет08:10
- В Донецке автобус въехал в легковое авто: есть пострадавшие07:48
- ВСУ в 30 км от Донецка: напуганные боевики "ДНР" пустили в ход новые снаряды под Красногоровкой. ВИДЕО07:29
- В Сирии погиб российский полковник, командовавший вторжением спецназа РФ на Донбасс22:29
- Москва будет неприятно удивлена: Харьков показал новый Т-64 для освобождения Донбасса21:58
- Гриценко: для освобождения Донбасса Украина должна пойти на уступки21:27
- "Это не наш Богдан", - во Львове во время похорон родные не узнали в гробу своего сына, бойца ООС. ВИДЕО20:56
- Медики назвали тяжелые последствия курения вейпов22:15
- Ученые выявили еще одно вредное свойство домашней пыли18:30
- В Украине вводят новые правила продажи антибиотиков11:45
- Ученые воссоздали шляпу из "Гарри Поттера", читающую мысли10:30
- Самые глупые Знаки Зодиака10:00
- Медики рассказали, какие витамины опасно принимать одновременно09:30
- В Украине медицинские карты станут электронными: Как и когда09:14
- Проверьте свое везение: знаки Зодиака, которые станут богаче в марте 2019-го09:00
- 5 вещей, которые нужно сделать этой весной: советы для Знаков Зодиака08:30
- Медики назвали причины ночного кашля22:35
- Кремль окончательно "кинул" Донбасс
- РФ готовит наступление, на Донбасс переброшена крупная партия танков
- Самые глупые Знаки Зодиака
- Пушилин «раскрыл карты» Ахметова, рассказав о будущем олигарха на Донбассе
- "Полный беспредел": Губарев неожиданно выступил против руководства «ДНР»
- В Донецке прогремел взрыв: двери и окна многоэтажки вынесло волной, есть жертвы
- Идеологи "Л/ДНР" бегут с оккупированного Донбасса
- В Донецке авто разнесло остановку: первые фото резонансного ЧП из соцсетей
- «Нужно сажать в тюрьму»: «Ополченочка» реально может получить пожизненный срок – генерал
- "Надо воевать и победить армию России на Донбассе", - Наев о готовности ВСУ идти в наступление