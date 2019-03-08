Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Путин приготовил новый удар по Украине: известны сроки

08.03.2019 14:13
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Путин приготовил новый удар по Украине: известны сроки

Стало известно о том, что российский "Газпром" намеревается осуществить прекращение поставок газа на территорию Украины.

Информацию о решении российского "Газпрома" предоставляет "Апостроф".

Прекращение поставок газа планируют на январь 2020 года. Как сообщается, заявление от представителей Европейского Союза касательно того, что нужно сохранить транспортировку топлива через территорию нашей страны, оказалось просто заявлением. После того как российский обходной газопровод "Северный поток - 2" будет запущен, "Газпром" хочет в полном объеме прекратить поставку газа на границе с Украиной. Обращается внимание на то, что говорится о газе, который предназначен для нужд украинских граждан и для осуществления транзита голубого огня на территорию Европы по украинской стороне.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Газпром, Путин, ЕС, граница, газ, транзит, поставки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх