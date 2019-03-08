Путин приготовил новый удар по Украине: известны сроки

08.03.2019 14:13

Стало известно о том, что российский "Газпром" намеревается осуществить прекращение поставок газа на территорию Украины.

Информацию о решении российского "Газпрома" предоставляет "Апостроф".

Прекращение поставок газа планируют на январь 2020 года. Как сообщается, заявление от представителей Европейского Союза касательно того, что нужно сохранить транспортировку топлива через территорию нашей страны, оказалось просто заявлением. После того как российский обходной газопровод "Северный поток - 2" будет запущен, "Газпром" хочет в полном объеме прекратить поставку газа на границе с Украиной. Обращается внимание на то, что говорится о газе, который предназначен для нужд украинских граждан и для осуществления транзита голубого огня на территорию Европы по украинской стороне.