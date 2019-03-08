В Сирии погиб российский полковник, командовавший вторжением спецназа РФ на Донбасс

08.03.2019 22:29

Командованием ВС России скрываются факты потери личного состава в зонах ведения боевых действий. Выяснилось, что 22 февраля 2019 года в Сирии произошел инцидент, в результате которого погибли четыре военнослужащих ВС РФ.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, передает donpress.com.

Так, эксперт отметил:

«Среди погибших — полковник А. Омаров, командир 3 отдельной бригады специального назначения, пункт постоянной дислокации которой находится в городе Тольятти. Полковник А. Омаров был назначен на должность командира бригады 5 лет назад, с февраля 2014 года, с началом российской агрессии против Украины. Принимал активное участие в боевых действиях на территории Украины, организовывал подготовку диверсионно-разведывательных групп, которые действовали на территории нашей страны».

Также, Тымчук отметил, что после инцидента командованием ВС РФ принято решение отстранить от исполнения обязанностей командующего межвидовой группировки ВС РФ в Сирийской Арабской Республике главнокомандующего ВКС России генерал-полковника С. Суровикина.